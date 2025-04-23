Он подчеркнул, что она должна быть открыта, сбалансирована, стабильна и справедлива.

Вице-президент Соединённых Штатов Америки Джей Ди Вэнс, чьи слова приводит издание The Guardian, во время своего визита в Индию заявил о планах Вашингтона создать новую торговую систему, которая будем открыта, сбалансирована, стабильна и справедлива.

Американский чиновник также подтвердил намерения американских властей развивать торговые отношения с другими странами, основываясь на национальных интересах. В Вашингтоне готовые иметь партнёрские отношения с теми странами, которые признают необходимость построения новой торговой системы, соответствующей американским ожиданиям.

Вэнс акцентирует внимание на том, что Трампа критикуют за развязывание торговых противостояний, но американский президент лишь пытается вернуть рабочие места, а также восстановить баланс международной торговли, чтобы обеспечить «будущее, достойное всех наших людей вместе».

Дональд Трамп неоднократно говорил о том, что Соединённые Штаты Америки использовали на протяжение многих лет, зарабатывая на американском рынке путём экспорта и создавая препятствия для импорта американских товаров. Как итог, американский президент решил обложить пошлинами все страны, имеющие торговые отношения с Вашингтоном. Пошлины больше всего затронули те страны, которые имеют существенный разрыв в торговом балансе (соотношение импорта - экспорта) с Соединёнными Штатами Америки.