Не так давно была информация о том, что Вашингтон сократит свои вклад в международные организации.

Не так давно появилась информация от The Washington Post о том, что Соединённые Штаты Америки вдвое сократят финансирование Государственного департамента, в том числе за счёт сокращения взносов в международные организации, включая Организацию Объединённых Наций и НАТО.

Как пишет издание NBC News, пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс намекнула на неодобрение проекта бюджета, который предусматривает полное исключение финансирования нужд североатлантического альянса со стороны Соединённых Штатов Америки. В материале издания приводятся слова Брюс, которая подчеркнула, что её беспокоит слово «ликвидировать» в контексте сокращения расходов.

Помимо этого, американский чиновник вместе с государственным секретарём Марко Рубио посещала штаб-квартиру НАТО, где они подтвердили полную приверженность Соединённых Штатов Америки своему участию в делах североатлантического альянса.

Тэмми Брюс также объяснила, что ни одна информация о сокращении расходов не является окончательной, пока она не была подана в Конгресс в виде окончательного проекта федерального бюджета.

Учитывая всё вышесказанное, вероятнее всего, Соединённые Штаты Америки сохранят определённую долю взносов в бюджет НАТО. Однако окончательно станет понятно только после того, как окончательное предложение по бюджет будет отправлено Белым домом в Конгресс. Ожидается, что произойдёт это уже в текущем месяце.