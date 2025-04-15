Об этом узнали журналисты издания, ознакомившись со служебной запиской Белого дома.

Издание The Washington Post, ознакомившись со служебной запиской Белого дома, узнало о планах администрации Дональда Трампа сократить бюджет Государственного департамента почти вдвое, в том числе за счёт сокращения финансирования гуманитарной помощи, глобальных программ в сфере здравоохранения и международных организаций.

По данным издания, всего бюджет Госдепа будет сокращён на 28,4 миллиарда долларов (48%), включая подведомственное Агентство по международному развитию (USAID). Помимо этого, USAID войдёт в состав Госдепа, а не будет отдельным агентством, подведомственным внешнеполитическому ведомству.

Гуманитарная помощь столкнётся с сокращением на 54%, когда финансирование программ в сфере здравоохранения сократят на 55%. Отмечается, что всё изложенное выше ещё является предметом обсуждений в Белом доме.

Сокращение расходов Госдепа больше всего затронет международные организации (НАТО, ООН и 20 других организаций), чьё финансирование урежут на почти 90%. При этом Вашингтон не собирается уменьшать финансирование Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Упоминается и сокращение финансирования миротворческих миссий под эгидой ООН в контексте «недавнего провала миссии», но о каком именно провале идёт речь - непонятно.