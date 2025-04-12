Не так давно из Соединённых Штатов Америки в рамках операции по депортации мигрантов был депортирован Абрего Гарсия, которого обвинили в принадлежности к преступной группировке MS-13. Гарсия в подростковом возрасте нелегально прибыл в Соединённые Штаты Америки, но в 2019 году женился на гражданке страны, получил федеральное разрешение на работу, а суд установил запрет на его депортацию, предоставив защиту. Судья опасался, что в случае депортации жизни сальвадорца будет угрожать опасность. Американские власти признали, что депортация Абрего Гарсии произошла в результате «административной ошибки». Суд постановил вернуть легального мигранта обратно в штаты.

Как пишет Associated Press, в пятницу по делу о незаконной депортации прошло слушание, в ходе которого окружной судья Паула Ксинис пыталась выяснить у представителей власти, как идёт процесс по возвращению Абрего Гарсии в Соединённые Штаты Америки по решению Верховного суда. Заместитель помощника генерального прокурора Дрю Энсайн не смог объяснить конкретное местонахождение депортированного мигранта, подчеркнув, что у него нет сведений, опровергающих его пребывание в Сальвадоре.

Судья Ксинис назвала «крайне тревожным» тот факт, что представители власти не знают, где находится депортированный Абрего Гарсия. Она поинтересовалась, какие действия предприняли власти, чтобы исполнить решение Верховного суда по возвращению мигранта, на что Энсайн заявил об отсутствии информации по этому поводу.

«Значит, они ничего не сделали», - пришла к выводу окружной судья Паула Ксинис.

Ситуация обрела резонанс в Соединённых Штатах Америки и дошла до Дональда Трампа. Associated Press приводят слова американского президента, который пообещал вернуть сальвадорца в штаты, если так решит Верховный суд.