Он подчеркнул, что последние оценки проводились ещё в Советском Союзе.

Специальный представитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в интервью The Times прокомментировал возможное экономическое соглашение между Украиной и Соединёнными Штатами Америки, затрагивающее добычу редкоземельных металлов, заявив, что никто не знает реальную стоимость запасов ресурсов в украинских недрах.

Американский дипломат отметил, что в последний раз геологические работы проводили ещё в Советском союзе. Келлог также подтвердил прошедшие в пятницу обсуждения сделки представителями Киева и Вашингтона, подчеркнув, что американские дипломаты постараются превратить «бизнес-сделку» в «дипломатическую сделку». Однако он напомнил, что окончательное решение об утверждении соглашения принимает Верховная рада Украины.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Ранее американский президент уже выражал сомнения по поводу того, есть ли в недрах Украины редкоземельные металлы. Тем не менее, в феврале 2025 года Дональд Трамп говорил о своём желании получить сделку о минералах, эквивалентную 500 миллиардам долларов. Чиновники из его администрации подтверждали наличие больших запасов ресурсов в украинской земле. Впрочем, как известно, пока в Вашингтоне не планируют инвестировать в разработку новых месторождений на украинских территориях, а возможная сделка между странами предусматривает инвестиционный фонд, пополнение которого будет происходить за счёт доходов Украины от продажи своих ресурсов.