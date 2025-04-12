Вооружённые силы Франции составляют трёхмерную карту местности на границе Румынии с Украиной и Молдавией, чтобы подготовить оборонительные операции на случай гипотетического конфликта между НАТО и Россией. Об этом сообщает издание Le Figaro, ссылаясь на источник в лице французского военного командования.
По данным издания, 28-я отдельная группа военных топографов (подчиняется Командованию военной разведки) прибыли на территорию Румынии, где совместно с румынскими картографами составляют карту местности. Западные военные уделяют внимание стратегически важным местам, в частности - Карпатскому горному хребту, а также городу Чинку, где дислоцируется контингент французской армии численностью тысяча человек.
Французский полковник, слова которого приводит Le Figaro на условиях анонимности, объясняет, что страны НАТО решили укрепить свою обороноспособность, поэтому им необходимо иметь актуальные данные о предполагаемом театре военных действий.
«Нам нужно знать, где будут размещены системы вооружения, где будут находиться интересующие нас цели», - добавил источник издания.
Военные топографы акцентируют внимание на том, что украинские военные актуализируют свои карты ежегодно, поэтому и НАТО стоит поступить аналогично, чтобы быть готовыми к ведению боевых действий в случае отсутствия спутниковых данных.