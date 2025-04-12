Французские военные прибыли в Румынию, где вмести с румынскими подразделениями составляют трёхмерную карту местности, уделяя внимание стратегически важным местам.

Вооружённые силы Франции составляют трёхмерную карту местности на границе Румынии с Украиной и Молдавией, чтобы подготовить оборонительные операции на случай гипотетического конфликта между НАТО и Россией. Об этом сообщает издание Le Figaro, ссылаясь на источник в лице французского военного командования.

По данным издания, 28-я отдельная группа военных топографов (подчиняется Командованию военной разведки) прибыли на территорию Румынии, где совместно с румынскими картографами составляют карту местности. Западные военные уделяют внимание стратегически важным местам, в частности - Карпатскому горному хребту, а также городу Чинку, где дислоцируется контингент французской армии численностью тысяча человек.

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Французский полковник, слова которого приводит Le Figaro на условиях анонимности, объясняет, что страны НАТО решили укрепить свою обороноспособность, поэтому им необходимо иметь актуальные данные о предполагаемом театре военных действий.

«Нам нужно знать, где будут размещены системы вооружения, где будут находиться интересующие нас цели», - добавил источник издания.

Военные топографы акцентируют внимание на том, что украинские военные актуализируют свои карты ежегодно, поэтому и НАТО стоит поступить аналогично, чтобы быть готовыми к ведению боевых действий в случае отсутствия спутниковых данных.