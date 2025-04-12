В качестве механизма для возвращения средств могут использовать специальный фонд, созданный в рамках экономического соглашения между странами.

Новый проект экономического соглашения между Украиной и Соединёнными Штатами Америки создаст условия для Вашингтона по возвращению средств, вложенных в оказание военной помощи украинской армии. Об этом сообщает издание The New York Times.

По данным издания, американские власти внесли в проект соглашения следующие положения:

Украина возместит Соединённым Штатам Америки многомиллиардную военную и экономическую помощь, предоставленную Киеву с 2022 года;

Половина доходов Киева от добычи полезных ископаемых и инфраструктуры будут поступать в специальный фонд для восстановления Украины, находящийся под контролем Вашингтона;

Соединённые Штаты Америки будут забирать все средства из фонда, пока не возместят все расходы на оказанную помощь (под 4% годовых);

Американские компании будут иметь приоритетное право на разработку украинских месторождений и финансирования инфраструктурных проектов.

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При этом в данном соглашении по-прежнему нет каких-либо положений, предусматривающих предоставление гарантий безопасности Украине от Соединённых Штатов Америки. Отмечается, что украинская делегация во главе с заместителем министра экономики Тарасом Качкой уже посещала Вашингтон для технических консультаций.

Ранее Владимир Зеленский предлагал Вашингтону утвердить крупный заказ оружия Киевом на сумму от 30 до 50 миллиардов долларов, которые будут выплачены из вышеупомянутого фонда или прямым переводом. Украинские власти воспримут долгосрочную помощь за гарантию безопасности.