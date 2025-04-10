По его словам, украинские власти готовы оплатить оружие, которое станет гарантией безопасности от Вашингтона.

Владимир Зеленский на встрече с украинскими журналистами заявил о готовности Украины купить у Соединённых Штатов Америки крупный пакет вооружения, общая сумма которого составит 30 - 50 миллиардов долларов. Он добавил, что Киев уже передал соответствующее предложение Вашингтону.

Украинский президент подчёркивает, что Украина готова купить пакет оружия в том или ином виде, не требуя безвозмездных поставок, как это было раньше.

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Зеленский объясняет, что в рамках подписания сделки о полезных ископаемых, Соединённые Штаты Америки могут гарантировать безопасность Украине путём выделения крупного пакета вооружений, который будет оплачен Киевом. По его мнению, если в пакет войдёт противовоздушная оборона и другие необходимые инструменты - Украина готова считать это гарантией безопасности.

Владимир Зеленский заверяет в том, что Киев в состоянии оплатить пакет оружия такого масштаба. Для этого украинские власти могут как вносить деньги в специальный фонд, предусмотренный соглашением о полезных ископаемых, так и осуществить прямой платёж.

«Нам все равно (в каком формате проводить оплату)», - утверждает политик.

Ранее Владимир Зеленский уже говорил о том, что в Киеве осознают нежелание Соединённых Штатов Америки продолжать военную помощь Вооружённым силам Украины на безвозмездной основе.