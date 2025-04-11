Иранские власти считают, что в поставленные Вашингтоном сроки не удастся согласовать полноценное соглашение, поэтому рассматривается ограниченный вариант.

Известно, что уже в субботу в Омане пройдёт встреча представителей Соединённых Штатов Америки и Ирана, которые обсудят возможное соглашение об ограничении иранского ядерного потенциала в обмен на снятие американских санкций.

Как пишет издание Axios, американский президент Дональд Трамп установил временные рамки для достижения соответствующих договорённостей - два месяца. Параллельно с переговорным процессом американская армия наращивает своё присутствие на Ближнем Востоке, чтобы перейти к военному решению, если ситуацию с Тегераном не выйдет решить дипломатическим путём.

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Учитывая поставленные временные рамки, иранские власти предложат Вашингтону подписать промежуточное соглашение, чтобы получить больше времени для определения условий полноценной сделки. Источники издания утверждают, что в Тегеране хотят получить больше времени, при этом избежав эскалации ситуации, к которой приведут американские удары по иранским ядерным объектам.

Авторы Axios считают, что в рамках промежуточного соглашения Иран ограничит обогащение урана, сократит запасы уже обогащённого до 60%, а также предоставит международным группам больше доступа к иранским ядерным объектам. Такие меры позволят продемонстрировать Вашингтону желание заключить сделку, но в то же время существенно не отдалят иранскую ядерную программу от потенциального создания ядерного оружия. Помимо этого, сделка будет предусматривать механизм «snapback», то есть все санкции могут быть возвращены, а иранцы вернутся к своей обыденной деятельности, если подписание окончательного соглашения между Соединёнными Штатами Америки и Ираном будет сорвано.