Страны коалиции усомнились в размещении войск из-за отсутствия поддержки со стороны США.

В марте 2025 года Великобритания и Франция возглавили коалицию из стран, желающих гарантировать безопасности Украины, в том числе путём развёртывания европейских миротворческих сил на украинских территориях. С тех пор к коалиции примкнули около тридцати государств. Как узнало издание Agence France-Presse (AFP), из них только шесть государств, включая Францию, Великобританию и страны Балтии, готовы отправить свои силы на территорию Украины.

По данным издания, европейские чиновники по-прежнему продолжают задавать много вопросов инициаторам миссии, выясняя, какая её цель, мандат, а также план действий в случае эскалации ситуации и риска прямого вмешательства в конфликт с Россией. Помимо этого, в Швеции и Нидерландах видят необходимость в поддержке миссии Соединёнными Штатами Америки, в чём Лондон и Париж пока не уверены.

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Европейские страны хотят сначала прояснить, с чем им придётся столкнуться в конкретных случаях, прежде чем брать на себя обязательства.

Agence France-Presse акцентируют внимание на том, что коалиция сталкивается с трудностями в согласовании плана отправки миротворческих сил из-за непонимания деталей переговорного процесса между Украиной и Россией при посредничестве США.