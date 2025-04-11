Об этом узнал журналист телеканала Чарльз Гаспарино.

Журналист телеканала Fox News Чарльз Гаспарино, ссылаясь на собственные источники, заявил, что администрация Дональда Трампа движется к делистингу акций китайских компаний, вышедших на американские биржи.

По его информации, данным вопросом займётся будущий председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Пол Аткинс. Решение обусловлено торговым противостоянием Соединённых Штатов Америки с Китаем и растущей обеспокоенностью в Конгрессе.

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Американский журналист акцентирует внимание на том, что с юридической точки зрения Соединённые Штаты Америки имеют право на делистинг акций китайских компаний, если те отказываются предоставлять американским властям доступ на проверку бухгалтерских связей, в частности — на предмет связей с китайским правительством. В таком случае Вашингтон фактически может связать решение с обеспечением национальной безопасности.

Источники Гаспарино также указывают на обеспокоенность Конгресса из-за так называемых «золотых акций» в китайских компаниях. Речь идёт о китайских компаниях, размещённых на американских биржах, в которых правительство Китая владеет контрольным пакетом и фактически контролирует все решения. Учитывая изложенное выше, китайские компании также скрывают связи с правительством и его влияние на их решения.