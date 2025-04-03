Впрочем, стоит понимать, что ликвидация пошлин на американские товары не означает аннулирование тарифов Вашингтона.

Вчера Дональд Трамп подписал указ, в ходе которого обозначил суммы и сроки введения новых американских тарифов, которые затрагивают импорт в Соединённые Штаты Америки практически со всех стран мира.

Американский президент, чьи слова приводит издание РБК, рассказал, что скажет «президентам, премьер-министрам, королям, королевам, послам и всем остальным», кто позвонит ему с просьбой освободить их страну от американских пошлин: вы должны отменить собственные тарифы, сняв все барьеры.

Трамп подчеркнул, что американские тарифы призваны защитить Соединённые Штаты Америки от тех торговых отношений, которые приносили стране экономический ущерб.

Впрочем, стоит понимать, что ликвидация пошлин на американские товары не означает аннулирование тарифов Вашингтона. В пример можно взять ситуацию с Израилем, который хоть и отменил все пошлины на американские товары, но все равно попал в список стран, против которых Вашингтон вводит тарифы. Вероятнее всего, американские власти согласятся снизить введённые пошлины только в том случае, когда Соединённые Штаты Америки подпишут с этой страной взаимовыгодное торговое соглашение.