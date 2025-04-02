По всей видимости, Тель-Авив хочет избежать зеркальных мер со стороны Вашингтона.

Правительство Израиля объявило, что по указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министра финансов Бецалеля Смотрича и министра экономики и промышленности Нира Барката страна отменяет все пошлины, взимаемые с ввозимых на территорию страны американских товаров.

Таким образом, после официального утверждения нового указа, вступает в силу поправка, которая защищает товары из Соединённых Штатов Америки от импортных пошлин. Израильское правительство напоминает, что Соединённые Штаты Америки являются ключевым союзником и торговым партнёром для Израиля: экспорт товаров и услуг в страну оценён в 34 миллиарда долларов.

По всей видимости, Тель-Авив хочет избежать зеркальных мер со стороны Вашингтона. Учитывая дружественные отношения между Нетаньяху и Трампом, не исключено, что израильское государство действительно избежит усиления пошлин против их страны.

Ранее Дональд Трамп уже говорил о том, что готов обсудить заключение с иностранными государствами взаимовыгодных торговых соглашений, чтобы избежать введения пошлин на импорт их товаров в Соединённые Штаты Америки.