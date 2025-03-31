Финский президент также призвал американского лидера усилить давление на Россию.

Не так давно американский президент Дональд Трамп и его финляндский коллега Александр Стубб провели личную встречу, обсудив сотрудничество между странами и урегулирование российско-украинского конфликта.

Финляндский президент, чьи слова приводит местное издание Yle, поделился подробностями их разговора, сообщив, что предложил Трампу установить 20 апреля 2025 года как дату прекращения огня между Украиной и Россией. На вопрос о том, почему именно такой срок, политик ответил: «Почему 20 апреля? Потому что нужен срок. Потому что это Пасха».

Александр Стубб также рассказал о том, что Дональд Трамп интересовался у него информацией о Владимире Путине, в частности, можно ли доверять российскому президенту. Стубб заверил Трампа, что России нельзя доверять, а Путин понимает только силу, поэтому необходимо создать эффективный механизм санкций на случай, если Москва отвергнет установление прекращение огня.

Примечательно, что после этой встречи Дональд Трамп предупредил Россию о готовности ввести против неё новые санкции, если договорённости будут сорваны из-за Москвы. Американский президент готов закрыть американский рынок для всех стран, которые импортируют российскую нефть.