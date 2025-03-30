Речь идёт о приобретении большого количества ледоколов.

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social сообщил о проведённой игре в гольф с финляндским президентом Александром Стуббом.

После проведённой игры американский президент заявил, что с нетерпением ждёт укрепления партнёрства между Соединёнными Штатами Америки и Финляндией. Он пояснил, что речь идёт о приобретении большого количества ледоколов, которые крайне необходимы Соединённым Штатам Америки для обеспечения мира и международной безопасности.

Ранее бывший советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон уже рассказывал лидерам Европы о том, как завоевать доверие Дональда Трампа. Болтон предложил европейским лидерам для начала поиграть в гольф с Трампом или хотя бы научиться этой игре. По всей видимости, Александр Стубб воспользовался советом американца.