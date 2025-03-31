Американский президент сообщил о недовольстве действиями Москвы.

Американский президент Дональд Трамп, чьи слова приводит издание NBC News, прокомментировал недавние заявления российского коллеги Владимира Путина, который призывал установить на территории Украины внешнее управление под эгидой Организации Объединённых Наций (ООН), тем самым отстранив украинскую власть. В ООН ранее высказывались против такой идеи, а Трамп вовсе сказал, что «очень зол» на российского лидера.

Трамп предупредил, что если ему не удастся заключить с Россией соглашение о завершении российско-украинского конфликта по вине российского руководству (он акцентирует внимание на том, что вина может быть не только на плечах Москвы), в таком случае будут введены вторичные пошлины на экспорт российской нефти.

Дональд Трамп объяснил, как будут выглядеть вторичные пошлины: если страна закупает нефть у России, она фактически лишается возможности вести бизнес с Соединёнными Штатами Америки.

При этом американский президент подчеркнул, что у него «очень хорошие» отношения с Владимиром Путиным, поэтому вышеупомянутый «гнев» быстро рассеется, если Путин начёт делать «правильные вещи». Учитывая опыт взаимоотношений Трампа и Зеленского, тут политик не соврал: он действительно может быстро поменять своё отношение к кому-либо.