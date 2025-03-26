Он оснащён торпедами, пулемётом, ПЗРК и другим оружием.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в своём Telegram-канале опубликовал информацию о новом безэкипажном катере «Катран» (назван в честь одноимённой акулы, обитающей в Чёрном море), который может выполнять разведывательные и ударные функции. Отмечается, что новый морской дрон является высокотехнологической разработкой компании Military Armored Company HUB.

Фёдоров утверждает, что «Катран» способен преодолевать расстояние свыше одной тысячи километров, а также уничтожать морские, наземные и воздушные цели. Морской дрон оснащён торпедами, пулемётом, переносным зенитным ракетным комплексом, а также другим оружием. Отмечается, что для катера не нужна отдельная система радиоэлектронной борьбы, он способен автоматически распознавать угрозы и отстреливать ловушки.

По словам украинского министра, вся информация о миссиях с применением данного безэкипажного катера является засекреченным, но он является «геймченджером» (меняющим ситуацию) в морском пространстве.

Сейчас Украина и Россия при посредничестве Соединённых Штатов Америки работают над прекращением огня в Чёрном море. Американский президент Дональд Трамп готов ослабить санкции против Москвы для достижения частичного перемирия.