По его словам, сейчас на столе 5 - 6 российских требований.

По итогам недавних переговоров Соединённых Штатов Америки с Украиной и Россией в Саудовской Аравии стороны пришли к согласию по поводу возможного прекращение огня в Чёрном море. Однако российские власти выдвинули свои требования для утверждения перемирия, которые фактически аналогичны тем, что должны были быть исполнены Вашингтон во время подписания «зерновой сделки» при посредничестве Турции.

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал возможное прекращение огня в Чёрном море, подтвердив, что Белый дом рассматривает возможное ослабление санкций против России для достижения перемирия. По его словам, сейчас на столе пять - шесть требований, предъявленных Москвой для положительного решения о прекращении огня в акватории.

Трамп также упомянул, что в процесс контроля за прекращением огня в Чёрном море будут привлечены третьи страны. Американский президент не уточнил, о каких именно странах идёт речь, но подчеркнул, что вопрос будет решён. Он добавил, что вопрос мониторинга на самом деле является наименьшей проблемой из всех имеющихся.