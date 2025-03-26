Американская сторона работает над ними.

На сайте Кремля подтвердили, что в рамках переговорного процесса в Саудовской Аравии Соединённые Штаты Америки и Россия договорились о реализации «черноморской инициативы», которая предполагает меры по обеспечению безопасного судоходства в Чёрном море. Речь идёт о прекращении огня в акватории, которое обеспечит все условия для перевозки продукции через Черноморские проливы.

Список российских требований для прекращения огня в Чёрном море является следующим:

Снятие санкций с компаний-производителей, «Россельхозбанк» и других российских организаций, участвующих в экспорте сельскохозяйственной продукции из россии;

Подключение вышеупомянутых организаций к международной системе SWIFT;

Отмена ограничений на операции торгового финансирования, поставки в Россию сельскохозяйственной техники;

Снятие запрета на обслуживание российских судов, работу страховых компаний;

Американский президент Дональд Трамп впоследствии подтвердил, что все озвученные российские требования находятся на столе и рассматриваются. Он допускает ослабление санкций против России.