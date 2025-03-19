Руководство ЕС предлагало выделить 40 млрд евро на поддержку Киева, распределив обязательства в соответствии с величиной экономик.

Согласование военной помощи Украине на уровне всего Европейского союза невозможно из-за принципиальной позиции Венгрии и Словакии. По этой причине Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предложила странам-участникам на национальном уровне удвоить военную помощь, выделив в этом году на поставки оружия Киеву 40 миллиардов евро. Такой формат не обязывает ни одну из стран принимает участие в инициативе.

Издание Reuters узнало о том, что в Италии и Испании не поддержали удвоение военной помощи. Отмечается, что в рамках предложенного Каллас плана обязательства стран распределяются среди всех европейских стран в соответствии с величиной их экономик. Таким образом, доля Италии и Испании, как третьей и четвёртой экономики в Европе, должна быть наиболее существенная.

По данным издания, в Италии дали понять, что предложение Каи Каллас необходимо глубоко обсудить, особенно в свете телефонного разговора между Трампом и Путиным о возможном прекращении огня. В Испании же дали понять, что уже заложили в свой бюджет один миллиарда евро на военную помощь Украине и, соответственно, не планируют увеличивать вклад. Иначе говоря, обе европейские страны не готовы выделить из национальных бюджетов 4 - 7 миллиардов евро на оказание военной помощи Киеву.

В Венгрии и Словакии также не поддерживают инициативу, но и блокировать её не будут, ведь все взносы будут самостоятельными и не затрагивают общеевропейский бюджет.