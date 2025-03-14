Документ был одобрен 288 депутатами из 474 занимающих место в парламенте. Против только 54 депутата.

Нижняя палата парламента Франции приняла резолюцию, призывающую продолжить поддержку Украины без Соединённых Штатов Америки путём конфискации замороженных российских активов с целью дальнейшего их использования для удовлетворения потребностей Киева. Об этом сообщает местное издание Le Monde.

Отмечается, что документ был поддержан 288 депутатами из 474 занимающих место в Национальном собрании. Против выступили только 54 (коммунистическая и левая партия).

Резолюция содержит призыв к французскому правительству принять решение в пользу конфискации замороженных российских активов на более чем 200 миллиардов евро, направив средства на укрепление обороны и восстановление Украины. В документе содержатся и другие пункты, связанные с необходимостью развёртывания французских миротворцев на украинских территориях в рамках любого мирного соглашения, а также отказа Франции от импорта российских энергоносителей.

При этом французские депутаты, чьи слова приводит Le Monde, признают, что принятое парламентом решение не более чем символическое. Парламентарии рассчитывают повлиять на позицию правительства.