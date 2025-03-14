Об этом сообщает премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале объявил, что Киев получил от Канады около 1,7 миллиардов долларов из доходов от замороженных российских активов. Он добавил, что это был первый транш.

Украинский министр также напомнил, что всего Оттава взяла на себя обязательство выплатить Украине более трёх миллиардов долларов. Выделенные канадскими властями средства будут использованы для приоритетных потребностей государственного бюджета.

Платежи Киеву из замороженных российских активов осуществляют в рамках кредита от «Большой семёрки» (G7) по программе Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), по которой Киев получит 50 миллиардов долларов. При этом заем не повлияет на государственный долг Украины, поскольку западные правительства компенсируют выделенные Киеву средства путём конфискации доходов от замороженных российских активов. Свои взносы в рамках ERA уже сделали Соединённые Штаты Америки, Европейский союз, Великобритания и Канада.

Денис Шмыгаль поблагодарил G7 за созданный механизм, который позволяет Украине извлекать финансовую выгоду из замороженных российских активов.