Москве будет предложено 30-дневный режим прекращение огня, на который согласны в Киеве.

Американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что надеется на согласие России с 30-дневным режимом прекращения огня, который был согласован американскими и украинскими дипломатами на встрече в Саудовской Аравии.

Трамп добавил, что если Путин согласится, то это будет 75% от всего пути по урегулированию российско-украинского конфликта. По его словам, после прекращения огня Вашингтон начнёт согласовывать с Украиной и Россией проект мирного соглашения, в котором будут определены позиции на земле.

В случае же, если Москва отвергнет предложенное перемирие, боевые действия продолжатся, а США будут и дальше снабжать Украину оружием. При этом Дональд Трамп считает положительным тот сценарий, при котором прекращение огня огня будет подтверждено обеими сторонами конфликта, ведь в противном случае погибнет много людей.

На вопрос о том, ждут ли американские власти Владимира Зеленского в Белом доме, он ответил: «Да, абсолютно». Во время прошлого визита Зеленского в Овальный кабинет американский президент дал понять, что украинскому президенту не стоит возвращаться, пока он не будет настроен на мирное урегулирование.