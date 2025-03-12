Вашингтон взял обязательства по возобновлению помощи, а украинские чиновники уже подтвердили конкретные решения по этому вопросу.

По итогам встречи представителей Соединённых Штатов Америки и Украины в Саудовской Аравии американская сторона взяла на себя обязательство возобновить военную помощь Вооружённым силам Украины, в том числе путём обмена разведывательными данными.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса, принимавший участие во встрече с представителями Вашингтона, на своей странице в социальных сетях подтвердил, что поступила информация о конкретных решениях по выполнению Соединёнными Штатами Америки взятых на себя обязательств о возобновлении военной помощи.

Известно, что Киев согласился заключить с Россией 30-дневное перемирие вдоль всей линии боевого соприкосновения. В рамках прекращения огня также должны быть приостановлены удары по территориям обеих сторон. В Вашингтоне постараются выяснить, согласится ли российская сторона на данные условия. Государственный секретарь Марко Руби подчеркнул, что теперь всё зависит от Москвы, а положительное решение было бы демонстрацией «доброй воли».