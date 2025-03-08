С такой идеей выступала премьер-министр Италии Джорджи Мелони.

Не так давно премьер-министр Италии Джорджи Мелони выступила с предложением распространить пятую статью Вашингтонского договора (положение о коллективной обороне стран-участников НАТО) на Украину без приглашения страны в североатлантический альянс. Она подчеркнула, что Киев нуждается в долгосрочных гарантиях безопасности, а такой расклад является единственным серьёзным способом защиты украинской государственности.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Тихий прокомментировал инициативу Мелони, сообщив, что украинские власти ведут переговоры с Италией по данному вопросу.

По словам украинского чиновника, предстоит выяснить, какая именно конкретика вложена в контекст данного предложения. Тихий объясняет, что идея прозвучала как «общая», поэтому Киев поддерживает связи с итальянскими партнёрами, чтобы понять, в чём конкретно суть данного предложения.

Стоит понимать, что пятая статья Вашингтонского договора регламентирует следующий принцип: «нападение на одну из стран-участников НАТО является нападением на всех стран-участников НАТО». Таким образом, если распространить данную статью на Украину, фактически речь идёт о полноценном членстве, ведь в сотрудничестве с Киевом в сфере обороны североатлантический альянс себя не ограничивал и до этого.