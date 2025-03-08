Об этом он написал своей странице в социальной сети Truth Social.

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social опубликовал пост, в котором заявил, что, учитывая попытки российской армии нанести поражение украинским военным, он рассматривает возможность введения новых банковских ограничений, санкций и пошлин в отношении России до тех пор, пока российско-украинский конфликт не будет урегулирован.

Трамп призывает Украину и Россию сесть за стол переговоров, чтобы страны согласовали окончательное соглашение о прекращении огня, пока ещё не слишком поздно. В противном случае Вашингтон прибегнет к рестрикциям, отмена которых возможна только после завершения боевых действий.

Ранее министр финансов Скотт Бессент заявил, что американское правительство рассматривает возможность усиления санкций против российских энергоносителей, если это поспособствует урегулированию конфликта. Он возмутился введёнными экс-президентом Джо Байденом санкциями, отметив, что они недостаточно эффективны. В то же время администрация Дональда Трампа не собирается прибегать к полумерам и готова действовать максимально агрессивно, если такая необходимость возникнет.