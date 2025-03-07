Он подчеркнул, что американские власти готовы максимизировать санкции, если это поспособствует урегулированию конфликта.

Министр финансов Соединённых Штатов Америки Скотт Бессент, чьи слова приводит издание Bloomberg, во время своего выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка, заявил, что администрация Дональда Трампа готова пойти «ва-банк» в вопросе санкций против России, если это поможет урегулированию российско-украинского конфликта.

Американский министр раскритиковал экс-президента Джо Байдена за половинчатые рестрикции из-за страха повышения цен на энергоносители, задав вопрос: «Какой смысл в существенной военной и финансовой поддержке Украины без соответствующих санкций?». Бессент подчеркнул, что под руководством Трампа санкции будут использоваться «недвусмысленно и агрессивно».

Скотт Бессент напомнил, что Белому дому удалось усадить Киев за стол переговоров путём давления, а дополнительные санкции против Москвы могут поспособствовать дополнительным рычагам в ходе обсуждения условий мирного соглашения.

Министр финансов также пообещал увеличить санкционное давление против Ирана, в особенности против иранского нефтяного сектора, путём работы с региональными партнёрами, которые могут ограничить возможности Тегерана продавать свои энергоносители на международном рынке.