Начало второго президентского срока Дональда Трампа сопровождалось аудитом деятельности Агентства по международному развитию (USAID), чем занимался Департамент эффективности правительства (DOGE) во главе с Илоном Маском. В конечном итоге подконтрольное Государственном секретарю Марком Рубио агентство фактически было парализовано из-за сокращения штата.
Как узнало издание The New York Post, в четверг в Белом доме прошла встреча представителей администрации Дональда Трампа, на которой присутствовал Марко Рубио и Илон Маск. Чиновники разошлись во мнениях, когда речь зашла о деятельности DOGE. Рубио был возмущён тем, как Маск подходит к сокращению сотрудников подконтрольному ему USAID. В то же время глава DOGE выдвинул претензии государственному секретарю из-за того, что тот не сократил сотрудников.
По данным издания, в этот момент Трамп наблюдал за полемикой своих подчинённых, в конце концов завершив спор, подчеркнув, что Рубио выполняет хорошую работу, как и Маск. Предполагается, что теперь DOGE смогут лишь рекомендовать ведомствам сократить рабочий штат, а не требовать сокращения сотрудников, как это было раньше.
Примечательно, что после этого Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social написал о необходимости для DOGE использовать «скальпель вместо топора», подходя более ответственно к сокращению сотрудников федеральных ведомств.