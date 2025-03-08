Рубио возмущён тем, как Маск фактически закрыл подконтрольное ему агентсво.

Начало второго президентского срока Дональда Трампа сопровождалось аудитом деятельности Агентства по международному развитию (USAID), чем занимался Департамент эффективности правительства (DOGE) во главе с Илоном Маском. В конечном итоге подконтрольное Государственном секретарю Марком Рубио агентство фактически было парализовано из-за сокращения штата.

Как узнало издание The New York Post, в четверг в Белом доме прошла встреча представителей администрации Дональда Трампа, на которой присутствовал Марко Рубио и Илон Маск. Чиновники разошлись во мнениях, когда речь зашла о деятельности DOGE. Рубио был возмущён тем, как Маск подходит к сокращению сотрудников подконтрольному ему USAID. В то же время глава DOGE выдвинул претензии государственному секретарю из-за того, что тот не сократил сотрудников.

По данным издания, в этот момент Трамп наблюдал за полемикой своих подчинённых, в конце концов завершив спор, подчеркнув, что Рубио выполняет хорошую работу, как и Маск. Предполагается, что теперь DOGE смогут лишь рекомендовать ведомствам сократить рабочий штат, а не требовать сокращения сотрудников, как это было раньше.

Примечательно, что после этого Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social написал о необходимости для DOGE использовать «скальпель вместо топора», подходя более ответственно к сокращению сотрудников федеральных ведомств.