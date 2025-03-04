Прекращение помощи Вашингтоном приведёт к нехватке ракет-перехватчиков для данной системы.

Вооружённые силы Украины используют зенитно-ракетные комплексы Patriot американского производства для защиты своего воздушного пространства. На данный момент это наиболее эффективная система противовоздушной обороны, которая используется для защиты украинского неба. По этой же причине противовоздушная оборона Украины фактически зависит от поставок ракет-перехватчиков для Patriot, которые не производят в Европе.

Издание Forbes, учитывая вероятность прекращения поставок американского оружия украинской армии, пишет о том, что в Европе и Киеве пытаются найти замену американским зенитно-ракетным комплексам. Отмечается, что гипотетически Вашингтон может разрешить производить американские противоракеты на заводе в Германии, которым управляет американская компания Raytheon и европейский производитель ракет MBDA. Однако в кратчайшие сроки все равно не удастся наладить производство в необходимых масштабах.

По этой причине, как сообщает Forbes, в Европе рассматривают возможность замены Patriot французско-итальянскими системами SAMP/T. Украинская армия уже имеет две такие батареи и ей, вероятнее всего, понадобится ещё как минимум несколько. Нюанс в том, что даже такой вариант проблематичен, поскольку европейский производитель зенитных ракет Eurosam достаточно медлительно выполняет заказы на производство Aster для SAMP/T. Французские власти уже оказывали давление на предприятие, чтобы ускорить производство, и это было успешно, но все равно недостаточно. Тем не менее, именно SAMP/T может стать для Украины реальной заменой американскому Patriot.

Стоит напомнить, что в Киеве также сообщали о производстве собственного аналога Patriot. О нём пока ничего неизвестно, поэтому не приходится рассчитывать на возможность быстрой замены Patriot украинскими системами.