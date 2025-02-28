Известно, что США введут пошлины на товары из ЕС, но не входящая в состав союза Великобритания, вероятнее всего, избежит их.

Известно, что Соединённые Штаты Америки пытаются восстановить торговый баланс (соотношение импорта - экспорта) путём введения пошлин на иностранные товары. Американский президент Дональд Трамп уже анонсировал 25-процентные пошлины на все товары, поступающие из стран Европейского союза.

Вчера на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером американский президент поднял вопрос пошлин, ответив на вопрос журналистов о том, планирует ли он ввести пошлины на импорт британских товаров. Трамп дал понять, что Великобритания является «другим местом», где у него есть свой бизнес.

По его словам, это место (Великобритания), где у него есть инвестиции. Он напомнил, что владеет сетью отелей Trump Hotel в британских городах Тернберри и Абердин, а также «прекрасным местом под названием Дунбег» (имеется ввиду Hotel Doonbeg Ireland) в Ирландии. В этот момент Стармер перебил коллегу, подчеркнув, что торговля между Соединёнными Штатами Америки и Великобританией честная и сбалансированная, в соответствии с торговым балансом. Он напомнил и то, что Лондон внёс большой вклад в развитие Украины. Trump MacLeod House & Lodge Hotel в Абердине (Шотландия, Великобритания)Журналисты спросили Дональда Трампа, означает ли это, что он откажется от введения пошлин на товары из Великобритании, на что американский президент сказал: «Ну, я должен посмотреть. У нас будет хорошая дискуссия, и мы будем говорить об этом». По его мнению, в конечном итоге Вашингтон и Лондон могут прийти к торговому соглашению, убрав необходимость в введении пошлин. Он отметил, что Соединённые Штаты Америки и Великобритания являются «великими и дружественными странами».