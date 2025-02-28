По словам американского президента, пока в этом направлении есть прогресс.

Американский президент Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что у него были контакты с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, и сейчас есть хороший прогресс в урегулировании российско-украинского конфликта.

По мнению американского президента, конфликт между Украиной и Россией будет урегулирован либо очень скоро, либо вообще никогда. Трамп подчеркнул, что следующий шагом для урегулирования конфликта должен быть режим прекращения огня, который, как он считает, можно установить быстро.

Дональд Трамп акцентирует внимание на том, что если ему удастся договориться об урегулировании конфликта, то боевые действия больше не возобновятся. Как утверждает политик, он верит российскому президенту, как и в то, что мирное соглашение не будет нарушено после его подписания.

Трамп упомянул и то, что если бы он не выиграл выборы, навряд ли Соединённые Штаты Америки стремились говорить с кем-либо, в том числе с Путиным. Сейчас он видит стремление обеих сторон конфликта к его урегулированию.