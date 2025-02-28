Он признал, что отношения с украинским президентом были подпорчены на фоне оказываемой США помощи Украине.

Не так давно американский президент Дональд Трамп называл Владимира Зеленского диктатором, который использует российско-украинский конфликт для узурпации власти. На пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером его спросили, считает ли он ещё Зеленского диктатором, на что Трамп ответил: «Разве я это говорил? Я не могу поверить, что сказал бы такое. Следующий вопрос».

Американский президент подтвердил, что его команда желает работать с Владимиром Зеленским. По его словам, у него хорошие отношения с Зеленским, хотя они были обострены из-за вопроса финансирования Украины. Примечательно, что ещё недавно Трамп настаивал на необходимости проведения президентских выборов на территории Украины, сомневаясь в легитимности украинского президента на фоне его низкой популярности среди населения.

Дональд Трамп напомнил, что украинский президент находится уже на пути в Соединённые Штаты Америки, после чего они встретятся для подписания соглашения о совместной разработке полезных ископаемых. Он добавил, что после этого Вашингтон станет основным партнёром Украины по разработке природных ресурсов.