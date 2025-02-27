По данным издания, обсуждения пока на ранней стадии.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Соединённые Штаты Америки определили Арктику как возможную зону сотрудничества с Россией. Отмечается, что это является частью политики американского президента Дональда Трампа по «разрядке напряжённости» между странами.

По данным издания, обсуждения затрагивают возможность совместной разведки полезных ископаемых, а также определения торговых маршрутов. Источники издания на условиях анонимности сообщают, что обсуждения пока что находятся ещё на ранней стадии и впервые вопрос был поднят Россией на прошедшей встрече в Саудовской Аравии.

В материале Bloomberg подчёркивается, что Вашингтон рассматривает возможное расширение экономического сотрудничества с Россией в Арктике как способ ослабить торговое партнёрство между Москвой и Китаем. При этом один из собеседников издания не уверен, что американские власти достигнут своей цели, учитывая то, как Москва и Пекин сблизились с начала российско-украинского конфликта.

В Совете национальной безопасности при Белом доме и Кремле не ответили на запрос Bloomberg прокомментировать информацию о возможном сотрудничестве стран в Арктике.