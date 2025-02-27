По его словам, венесуэльские власти не выполняют условия соглашения и не принимают мигрантов обратно, как это было оговорено.

В ноябре 2022 года Соединённые Штаты Америки предоставили американской компании Chevron разрешение на работу в Венесуэле по совместной добычи нефти на венесуэльских территориях с последующим экспортом нефтепродуктов. Решение было принято вопреки введённым Вашингтоном санкциям против Венесуэлы, то есть Chevron получили лицензию на добычу в качестве исключения.

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social объявил об отмене «уступок», которые экс-президент Джо Байден предоставил венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро, имея ввиду подписанное в 2022 году соглашение. По его словам, связано это с избирательными условиями, которые не были выполнены правительством Мадуро.

Трамп добавил, что проблема связано не только с невыполнением условий, но и отказом Каракаса принимать венесуэльских мигрантов, депортированных из Соединённых Штатов Америки в таком быстром темпе, на который они согласились в рамках соглашения.

Исходя из вышеописанного, Дональд Трамп принял решение расторгнуть соглашение между Соединёнными Штатами Америки и Венесуэлой уже 1 марта 2025 года.