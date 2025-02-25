Такие ресурсы востребованы в микроэлектронике, энергетике, цифровой экономике, оборонной и гражданской промышленности.

Российский президент Владимир Путин на совещании с правительством по развитию отрасли редкоземельных металлов заявил, что такие ресурсы востребованы в микроэлектронике, энергетике, цифровой экономике, оборонной и гражданской промышленности, а поэтому - сфера должна стать приоритетным направлением.

Впоследствии Путин в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину подтвердил, что Россия готова рассмотреть возможность сотрудничества с Соединёнными Штатами Америки по совместной добыче редкоземельных металлов, в том числе на новоприсоединённых территориях. Что касается возможного сотрудничества Вашингтона с Киевом в этом вопросе, политик подчеркнул, что его это не касается.

Российский президент предложил запуск совместных проектов с американскими компаниями, например по добыче алюминия в Красноярском крае. Он считает, что объём американских инвестиций в такой проект может составить до 15 миллиардов долларов. Помимо этого в России готовы возобновить поставки алюминия в Соединённые Штаты Америки, поскольку это окажет стабилизирующее влияние на цены (Вашингтон планирует облагать импорт стали и алюминия 25-процентными пошлинами).

Ранее американский президент Дональд Трамп уже говорил о том, что он заинтересован в редкоземельных металлах, расположенных в недрах России. По его словам, Россия - очень большая страна, у неё есть много очень ресурсов, которые американские власти могли бы использовать с пользой для обеих сторон.