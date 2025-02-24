СДПГ заняла лишь третье место, а СвДП вовсе не преодолели пятипроцентный барьер.

По итогам досрочных парламентских выборов в Германии победу одержал партийный блок Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), который будет принимать участие в переговорах о формировании нового правительства. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), до недавних пор возглавлявшая правительство, заняла лишь третье место, а входившая в правящую коалицию Свободная демократическая партия Германии (СвДП) вовсе не преодолела пятипроцентный барьер.

На фоне исторического провала лидер парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених объявил о своём уходе со своего поста. Его должность может занять сопредседатель партии Ларс Клингбайль.

Лидера СвДП Кристиана Линднера ситуация также не обошла стороной: он признал поражение на выборах, взял всю ответственность на себя и выразил надежду на новое начало для Германии. Линднер на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) объявил об уходе из активной политики.

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц также признаёт своё поражение и не планирует принимать участие в переговорах по формированию правящей коалиции, то есть не претендует на должность в составе правительства под руководством лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца. При этом он не жалеет о своей очередной попытке выдвинуться на пост немецкого канцлера.