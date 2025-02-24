Ультраправая партия АдГ заняла второе место.

Вчера в Германии прошли досрочные парламентские выборы, отдать голос на которых немцы могли на 299 избирательных участках. Итоговая явка составила почти 50 миллионов человек, то есть 82.5% от населения, имеющего право на голос.

По итогам подсчёта голосов на парламентских выборах результаты следующие:

Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) - 28,6%;

«Альтернатива для Германии» (АдГ) - 20,8%;

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ, партия Шольца) - 16,4%;

Союз 90/«Зелёные» - 11,6%;

«Левые» - 8,8%.

Две не менее известные партии — Свободная демократическая партия Германии (СвДП) и «Союз Сары Вагенкнехт» — не войдут в состав парламента, поскольку не преодолели пятипроцентный барьер.

Таким образом ХДС/ХСС одержали победу на парламентских выборов и теперь в состоянии создать правящую коалицию, которая сформирует правительство во главе с Фридрихом Мерцем. Занявшая второе место АдГ не имеет шансов возглавить правительство и, вероятнее всего, не войдёт в состав другой коалиции, поскольку никто из одержавших победу на выборах партий не желает иметь дело с ультраправыми.

Примечательно, что АдГ выиграли выборы в федеральных землях, которые входили в состав Германской Демократической Республики (ГДР). В то же время ХДС/ХСС лидируют во всех других регионах.

Ранее Фридрих Мерц уже говорил о том, что его приоритетом будет становление Европы как независимого от Соединённых Штатов Америки континента. При этом будущий немецкий канцлер обещал поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. Новое правительство сформировать могут уже в апреле.