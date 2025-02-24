Американские власти пытаются сделать так, чтобы американцы ощутили отдачу от этих отношений.

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц в эфире Fox News заявил, что Соединённые Штаты Америки рассказал о новом подходе Соединённых Штатов Америки к отношениям с Россией и Украиной.

По его словам, в Вашингтоне реформулируют то, как ведут дела с Москвой и Киевом. Первым шагом стал телефонный разговор Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Помимо этого он упомянул и прошедшие в Саудовской Аравии переговоры с российскими дипломатами.

Что касается Украины, то тут, как утверждает Уолтц, в Белом доме пытаются выстраивать партнёрские отношения, в том числе касаемо экономики и стратегически важных минералов, чтобы американцы могли ощутить пользу от громадных инвестиций, которые были предоставлены Киеву прошлой администрацией из средств налогоплательщиков.

Первая встреча российских и американских дипломатов в Эр-Рияде как раз таки была направлена на то, чтобы продвинуться по вопросам восстановления американо-российских отношений и урегулирования российско-украинского конфликта.