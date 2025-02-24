Он признал, что администрации Трампа безразлична судьба Европы.

Вчера в Германии прошли парламентские выборы, итоги которых пока что полностью не подсчитаны, но можно говорить об уверенной победе блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза в Баварии (ХСС), который, по предварительным данным, одержит победу с результатом 30% голосов избирателей. Таким образом ХДС/ХСС смогут сформировать новую правящую коалицию во главе с кандидатом в канцлеры Фридрихом Мерцем.

В эфире передачи Berliner Rundeтелеканала ARD Мерц заявил, что его главным приоритетом будет укрепление Европы, а также становление континента независимым от Соединённых Штатов Америки. Он признал, что администрации Дональда Трампа по большей степени безразлична судьба Европы.

Помимо этого Мерц раскритиковал вмешательство Соединённых Штатов Америки в немецкие выборы, назвав его таким же радикальным и недопустимым, как и со стороны России. Скорее всего, политик имел ввиду деятельность Илона Маска, который с осени активно поддерживал ультраправую партию «Альтернатива для Германии» (АДГ), проводя с её руководством встречи и участвуя в организованных ими мероприятиях.

Действующий глава правительства Олаф Шольц признал поражение на выборах, пожелав Фридриху Мерцу удачи в формировании правящей коалиции.