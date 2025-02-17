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Nacvark
Зеленский отказался подписывать соглашение между США и РФ, разработанное без участия Украины
Он также указывает на необходимость подключить к переговорному процессу Европу.

Владимир Зеленский в интервью NBC News заявил, что не примет какое-либо мирное соглашение, сформированное представителями Соединённых Штатов Америки и России, если в его разработке не будет принимать участие Украина.

По его словам, ни один мировой лидер не имеет права решать судьбу страны без её прямого участия. Он указал на благодарность Соединённым Штатам Америки за всю поддержку и сплочённость вокруг Украины, но все равно не считает, что кто-либо на международной арене имеет право договариваться по украинскому вопросу с Путиным без участия Киева.

Зеленский назвал Вашингтон ключевым стратегическим партнёром, сообщив о готовности предоставить общий план действий. Он также подчеркнул необходимость поддержки Европы: переговорный процесс должен вестись при участии русских, украинцев, американцев и европейцев. Украинский политик отметил , что у Администрации Дональда Трампа не может быть мирного плана, поскольку он не согласовывался с Киевом.

Ранее Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио уже говорил о том, что пока речи о мирных переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта не идёт. Вашингтон лишь восстанавливает контакты с Москвой, чтобы двигаться в соответствующем направлении.

#россия #украина #сша #зеленский
3
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