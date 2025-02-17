Все текущие контакты лишь способствуют восстановлению дипломатических отношений.

За последнее время контакты между Соединёнными Штатами Америки и Россией значительно активизировались. При этом пока нет общего мирного плана, а участие Европы и Украины в диалоге является ограниченным. Впрочем, американские власти хотя бы поддерживают контакт с Киевом, когда с европейскими странами контакты по данной теме отсутствуют.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио в эфире телеканала CBS News заявил, что Вашингтон ещё не начинал формальные переговоры с Россией по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Он подчеркнул, что Украина и Европа будут привлечены к переговорному процессу, но позже.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, сейчас имеется лишь разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, в котором оба лидера выразили заинтересованность в завершении конфликта. Рубио объясняет, что переговорный процесс о прекращении огня не может ограничиваться одной встречей и требует более широкого процесса.

На вопрос о том, может ли в ближайшее время диалог масштабироваться до уровня мирных переговоров, Марко Рубио ответил, что Вашингтон рассмотрит такую возможность, если она появится. На текущий момент речи о мирном процессе не идёт.