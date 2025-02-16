Однако это не означает, что Киев может претендовать на роль полноправного участника.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и её британский коллега Дэвид Лемми на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявили, что путь в НАТО является необратимым для Украины.

Более того, как считает британский министр, членство в североатлантическом альянсе самая дешёвая и эффективная гарантия безопасности для Киева. Немецкий министр придерживается аналогичной позиции, подчёркивая, что сценарий со вступлением в военный блок действительно самый дешёвый, если «опция НАТО остаётся на столе (переговоров - прим.)». Она добавила, что для Европы является важным, чтобы данная опция оставалась доступной, в противном случае придётся тратить огромные деньги на многотысячную миротворческую миссию.

Дэвид Лемми утверждает, что даже после установления мира на украинских территориях вопрос гарантий безопасности для Украины остаётся актуальным и его несомненно поднимут с Соединёнными Штатами Америки.

Впрочем, несмотря на очередные обещания и заявления о «необратимости пути к членству», даже в Киеве прекрасно понимают, что их в североатлантическом альянсе не ждут. По этой причине Владимир Зеленский считает подходящей гарантией безопасности от Запада формирование 1,5-миллионой армии, которая будет укомплектовываться за счёт поставок оружия из Европы.