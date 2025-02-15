Он признал, что Украину никогда не видели в североатлантическом альянсе.

Владимир Зеленский во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что, если быть честным и откровенным, то Соединённые Штаты Америки никогда не хотели видеть Украину в НАТО - ни при Джо Байдене, ни при Дональде Трампе. При этом от обеих администраций, по его словам, в своё время поступали положительные сигналы, хотя конкретного ответа по поводу вступления страны в североатлантический альянс ему не давали.

Зеленский считает, что если Украина не станет участником НАТО, в таком случае Киеву необходимо укреплять собственную обороноспособность, в том числе путём удвоения численности армии и наращивания военного производства. Численность послевоенной украинской армии, к которой украинские власти планируют стремиться, равна полутора миллионам человек.

Он объясняет, что в российской армии существует 220 реальных бригад, когда в Европе вместе взятой, показатель всего 82 бригады. В то же время в Вооружённых силах Украины существует 110 бригад, чего тоже недостаточно. Справедливости ради, украинский политик не уточнял реальный уровень укомплектования данных формирований.

Что касается гарантий, Владимир Зеленский считает важным выделением средств на более крупные вооружённые силы для Украины. Он видит необходимость и в том, чтобы своё производство и армию увеличивали страны Европы.