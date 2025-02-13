Гендиректор МАГАТЭ: Ротация инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС была сорвана из-за военной активности
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что запланированная на среду ротация инспекторов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) была сорвана из-за интенсивной военной активности.
По его словам, ротация сотрудников международного агентства была тщательно подготовлена и согласована, а обе стороны российско-украинского конфликта дали свои письменные гарантии в безопасности её проведения. Тем не менее, реальная оперативная обстановка оказалась слишком опасной, чтобы группа сотрудников продолжала свою работу и провела плановую ротацию на ЗАЭС.
Гросси подчеркнул, что из-за «крайне тревожных событий» он ведёт консультации с обеими сторонами, чтобы гарантировать постоянное присутствие сотрудников на ЗАЭС. Он акцентирует внимание на важности миссии, ведь работа МАГАТЭ помогает предотвратить ядерную аварию, которая теоретически возможна в условиях боевых действий.
Рафаэль Гросси считает неприемлемым тот факт, что безопасность сотрудников МАГАТЭ подвергнута угрозе из-за военных действий.
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