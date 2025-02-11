Вашингтон хочет, чтобы Европа также присоединилась к обсуждениям.

Издание The Telegraph, ссылаясь на собственные источники, пишет, что специальный представитель американского президента Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог планирует провести дополнительные консультации с союзниками из Европы до того, как разработает мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта. На фоне этого переговорный процесс займёт дополнительное время и навряд ли уложится в сто дней, как этого хотел Келлог.

По данным издания, американский дипломат на переговорах с европейскими коллегами хочет узнать их позицию по украинскому вопросу: в какой форме они видят мирное соглашение между Украиной и Россией, а также какой вклад готовы внести. Предполагается, что данные обсуждения направлены на то, чтобы успокоить европейских лидеров, которые опасаются в вытеснении их стран Вашингтоном с переговоров.

Источники The Telegraph сообщают и о намерениях Келлога представить отдельные элементы мирного соглашения, в частности по предоставлению гарантий безопасности Украине. В материале издания считают, что речь может идти о дальнейшей поддержке Киева в обмен на доступ к редкоземельным ресурсам в украинских недрах.

Ранее Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио уже говорил о том, что Украина станет главной темой для обсуждения на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдёт с 14 по 16 февраля 2025 года.