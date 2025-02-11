Американская делегация проведёт обсудит вопрос урегулирования российско-украинского конфликта с участниками конференции.

С 14 по 16 февраля 2025 года пройдёт Мюнхенская конференция по безопасности, на которой будут присутствовать представители от Соединённых Штатов Америки. Государственный секретарь Марко Рубио в интервью изданию SiriusXM Patriot заявил, что Украина станет главной темой обсуждения на ежегодной конференции.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, мероприятие посетят люди со всех уголков мира, но главной темой все равно останется российско-украинский конфликт и американский президент Дональд Трамп дал это понять. Он добавил, что Трамп чётко заявил о необходимости завершения боевых действий в Восточной Европе.

Рубио подчеркнул, что американский президент намерен продвигаться в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта, поскольку завершение боевых действий отвечает интересам всех стран. И, соответственно, американская делегация обсудит данный вопрос с министрами иностранных дел и другими лидерами, посетившими Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Не менее важной темой на конференции, как утверждает Марко Рубио, станет урегулирование военного конфликта на Ближнем Востоке.