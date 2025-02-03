Известно, что с 4 февраля 2025 года Соединённые Штаты Америки будут облагать весь импорт из Канады 25-процентной пошлиной, тем самым пополняя свой государственный бюджет дополнительными 200 миллиардами долларов дохода. В Канаде уже анонсировали ответные меры, которые, как предполагают канадские власти, смогут компенсировать потерянные с импорта средства.

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social опубликовал пост, в котором задался вопросом: «Зачем Соединённым Штатам Америки субсидировать Канаду на сотни миллиардов долларов?».

По словам американского президента, у Соединённых Штатов Америки есть неограниченная электроэнергия и все возможности для производства своих автомобилей, поэтому американцы не нуждаются в канадских товарах. Трамп утверждает, что если Вашингтон перестанет платить за импорт канадских товаров, то Канада перестанет существовать как жизнеспособное государство:

«Жёстко, но верно!», - пишет он.

Дональд Трамп предложил властям Канады способ решения ситуации: войти в состав Соединённых Штатов Америки на правах 51-го штата. Он объясняет, что это приведёт к низким налогам, лучшей военной защите и отсутствию тарифов.

Примечательно, что сам Трамп не исключает вредность для американцев вводимых пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Он называет это «ценой, которую нужно заплатить за Великую Америку».