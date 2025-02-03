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Nacvark
Панама откажется от программы сотрудничества с Китаем после визита Госсекретаря США Марко Рубио
Американские власти настаивают на сокращении китайского влияния.

Известно, что вчера Панаму посетил Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио, который встретился с президентом страны Хосе Раулем Мулино. На встрече глава американского внешнеполитического ведомства дал понять, что Вашингтон не приемлет сохранения статуса-кво в отношении Панамского канала и будет вынужден предпринять необходимые меры по защите своих интересов, если панамские власти не обратят внимание на растущее китайское влияние.

Хосе Рауль Мулино после визита Марко Рубио объявил, что панамское правительство откажется от продления меморандума о взаимопонимании С Китаем в рамках программы «Один пояс - один путь», подписанного ещё в 2017 году. Следующее продление меморандума будет через год или два, как раз тогда и можно отказаться от дальнейшего участия в нём. Однако в Панаме готовы пойти на досрочное завершение проекта.

Стоит отметить, что вышеупомянутый китайский проект предполагает совместное строительство дорог, портов, телекоммуникационных сетей и другой инфраструктуры для улучшения экономического взаимодействия между странами. В Вашингтоне как раз были обеспокоены растущим влияние китайских компаний, действующих в районе Панамского канала.

#сша #китай #панама
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