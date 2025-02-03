Текущая ситуация вокруг судоходного канала, по мнению американских властей, является признаком нарушения Договора о постоянном нейтралитете и эксплуатации.

Вчера Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио провёл встречу с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино, а также министром иностранных дел страны Хавьером Мартинесом-Ачей, обсудив с ними региональные и глобальные проблемы.

Глава американского внешнеполитического ведомства сразу дал понять, что текущее влияние Китая над районом Панамского канала представляет угрозу для самого судоходного канала, а также является нарушением Договора о постоянном нейтралитет и его эксплуатации. Рубио подчеркнул, что сохранение статуса-кво по поводу ситуации с Панамским каналом является неприемлемым. Он добавил, что если никаких изменений не произойдёт, то Вашингтон предпримет меры для защиты своих прав в соответствии с подписанным договором..

Помимо этого Марко Рубио указал на необходимость приложить совместные усилия для прекращения кризиса нелегальной миграции, поблагодарив панамского президента за поддержку программ репатриации, которая помогает решить данную проблему.

Примечательно, что по итогам встречи Государственный секретарь поблагодарил власти Панамы за продуктивную дискуссию. Он назвал переговоры важным шагом к оживлению стратегических отношений между панамским и американским государством в соответствии с видениями Дональда Трампа.