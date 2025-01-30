Издания SANA и Reuters рассказали о подробностях визита российских дипломатов в Дамаск.

Несколько дней назад российская делегация в лице заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова и спецпредставителя президента по Сирии Александра Лаврентьева впервые приехала в Дамаск после свержения экс-президента страны Башара Асада. Сирийское арабское информационное агентство (SANA) узнало о том, что обсуждали стороны в ходе визита российских дипломатов.

По данным издания, представители Москвы подтвердили свою поддержку изменений, которые произошли в Сирии, назвав их положительными. Помимо этого сирийские чиновники подчеркнули роль России в необходимости восстановления доверия с сирийском народом посредством мер, предпринимаемых в этом направлении: выплата компенсаций, реконструкции и другая помощь в восстановлении. В Дамаске также призвали российские власти учитывать ошибки прошлых лет, уважая волю народа Сирии и его интересы.

Помимо этого, как узнало издание Reuters, сирийские власти от лица нового президента страны Абу Мухаммада аль-Джулани потребовали выдать свергнутого главу государства Башара Асада, который якобы прилетел в Москву начале декабря.

При этом, как уточнили представители российского внешнеполитического ведомства по итогам визита в Сирию, вопрос сохранения военного присутствия России в регионе остаётся актуальным и требует дополнительных обсуждений.